У Києві обвалилась частина мосту на Осокорках

Скріншот з відео

Як пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал Kievmap, бетон покришився і опинився прямо на проїжджій частині, в напрямку Південного мосту.

На відео з місця пригоди можна побачити, що рух під мостом перекривати не стали. В коментарях користувачі стверджують, що обвал стався ще вчора, 4 серпня.

Нагадаємо, нещодавно у Києві розтрощили скляний міст.