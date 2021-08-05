У Києві обвалилась частина мосту на Осокорках
На столичних Осокорках 4 серпня обвалилась частина шляхопроводу
Як пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал Kievmap, бетон покришився і опинився прямо на проїжджій частині, в напрямку Південного мосту.
На відео з місця пригоди можна побачити, що рух під мостом перекривати не стали. В коментарях користувачі стверджують, що обвал стався ще вчора, 4 серпня.
Нагадаємо, нещодавно у Києві розтрощили скляний міст.
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