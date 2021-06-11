Под Киевом горит ресторан и торговые павильоны
Под Киевом на Софиевской Борщаговке утром 11 июня загорелся ресторан и павильоны
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграм-канал ДТП.kiev.ua.
"Киев. Пожар. Поджог. На Софиевской Борщаговке горит ресторан Старый Крым и много павильонов", - говорится в сообщении.
Очевидцы говорят, что пожар устроили умышленно.
Напомним, недавно в Киеве на 25 этаже жилого дома загорелась квартира.
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