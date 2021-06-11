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11 июня 2021, 11:55 1726

Под Киевом горит ресторан и торговые павильоны

11 июня 2021, 11:55 1726
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Под Киевом на Софиевской Борщаговке утром 11 июня загорелся ресторан и павильоны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграм-канал ДТП.kiev.ua.

"Киев. Пожар. Поджог. На Софиевской Борщаговке горит ресторан Старый Крым и много павильонов", - говорится в сообщении.

Очевидцы говорят, что пожар устроили умышленно.

Напомним, недавно в Киеве на 25 этаже жилого дома загорелась квартира.

Украина Киев пожар спасатели ресторан

 
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