Під Києвом горить ресторан й торгові павільйони
Під Києвом на Софіївській Борщагівці вранці 11 червня загорівся ресторан і павільйони
Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм-канал ДТП.kiev.ua.
"Київ. Пожежа. Підпал. На Софіївській Борщагівці горить ресторан Старий Крим і багато павільйонів", - йдеться в повідомленні.
Очевидці кажуть, що пожежу влаштували навмисне.
Нагадаємо, нещодавно у Києві на 25 поверсі житлового будинку загорілася квартира.
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