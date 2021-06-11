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11 червня 2021, 11:55 1807

Під Києвом горить ресторан й торгові павільйони

11 червня 2021, 11:55 1807
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Скріншот з відео
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Під Києвом на Софіївській Борщагівці вранці 11 червня загорівся ресторан і павільйони

Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм-канал ДТП.kiev.ua.

"Київ. Пожежа. Підпал. На Софіївській Борщагівці горить ресторан Старий Крим і багато павільйонів", - йдеться в повідомленні.

Очевидці кажуть, що пожежу влаштували навмисне.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на 25 поверсі житлового будинку загорілася квартира.

Україна Київ пожежа рятувальники ресторан

 
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