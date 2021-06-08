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08 июня 2021, 10:00 300

В Киеве задержали вандалов, которые разбили могилу украинского ученого

08 июня 2021, 10:00 300
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Фото: t.me/kyiv_pro_office
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Киевские правоохранители поймали людей, которые совершили надругательство над могилой выдающегося украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Так, 7 июня, на линию "102" поступила информация о том, что на территории Байкового кладбища неизвестные лица отломали латунный бюст с могилы украинского ученого-криминалиста, историка права и деятеля украинского национального возрождения А.Ф. Кистяковского и пытались его похитить.

Прибывшие на место вызова правоохранители "по горячим следам" задержали двух человек, причастных к совершению этого преступления. Бюст, который стал объектом преступных посягательств, изъяли", - говорится в сообщении.

Задержанным грозит ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что на Луганщине военная техника "ЛНР" проехалась по кладбищу и разрушила могилы.

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