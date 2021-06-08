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08 червня 2021, 10:00 306

У Києві затримали вандалів, які розтрощити могилу українського вченого

08 червня 2021, 10:00 306
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Фото: t.me/kyiv_pro_office
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Київські правоохоронці впіймали осіб, які вчинили наругу над могилою видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

Так, 7 червня, на лінію "102" надійшла інформація про те, що на території Байкового кладовища невідомі особи відламали латунний бюст з могили українського вченого-криміналіста, історика права та діяча українського національного відродження О.Ф. Кістяківського та намагались його викрасти.

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, "по гарячих слідах" затримали двох осіб, причетних до вчинення цього злочину. Бюст, який став об’єктом злочинних посягань, вилучили", - йдеться у повідомленні.

Затриманим загрожує обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Раніше повідомлялось, що на Луганщині військова техніка "ЛНР" проїхалася кладовищем і зруйнувала могили.

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