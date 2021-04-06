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06 апреля 2021, 11:48 19

В аэропорту столицы экстренно сел самолет: в чем причина

06 апреля 2021, 11:48 19
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Причиной этому стал отказ двигателя у авиалайнера
Причиной этому стал отказ двигателя у авиалайнера
Фото: Думская
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В аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского 5 апреля вечером самолет украинской авиакомпании "Мотор Сич" совершил экстренную посадку. Причиной этому стал отказ двигателя у авиалайнера. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Самолет Ан-140 выполнял рейс Минск-Запорожье. Авиалайнер вылетел из столицы Беларуси в 18:05. Примерно через полчаса у него отказал правый двигатель. Через полчаса самолет совершил аварийную посадку в столичном аэропорту на одном левом моторе.

На борту самолета находилось 29 пассажиров, никто из них не пострадал.

Позже часть пассажиров улетела по месту назначения рейсом Киев-Запорожье, остальные воспользовались резервным Як-40, который специально прибыл из Запорожья.

Сейчас специалисты выясняют причину отказа двигателя.

Напомним, на Полтавщине планируют восстановить аэропорт.

Украина Киев самолет аэропорт Запорожье

 
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