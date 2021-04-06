В аеропорту столиці екстрено сів літак: в чому причина

Причиною цього стала відмова двигуна в авіалайнера

Причиною цього стала відмова двигуна в авіалайнера

Фото: Думська

В аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського 5 квітня ввечері літак української авіакомпанії "Мотор Січ" здійснив екстрену посадку. Причиною цього стала відмова двигуна в авіалайнера. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думську".

Літак Ан-140 виконував рейс Мінськ-Запоріжжя. Авіалайнер вилетів зі столиці Білорусі о 18:05. Приблизно через півгодини у нього відмовив правий двигун. Через півгодини літак здійснив аварійну посадку в столичному аеропорту на одному лівому двигуні.

На борту літака перебували 29 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

Пізніше частина пасажирів полетіла за місцем призначення рейсом Київ-Запоріжжя, інші скористалися резервним Як-40, який спеціально прибув із Запоріжжя.

Зараз фахівці з'ясовують причину відмови двигуна.

Нагадаємо, на Полтавщині планують відновити аеропорт.