Транспортный локдаун: в КГГА срочно допечатают еще 100 тысяч спецпропусков

Их можно будет получить в течение 5-6 апреля

Их можно будет получить в течение 5-6 апреля

Фото: из открытых источников

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в срочном порядке допечатал дополнительно 100 тысяч спецпропусков. На сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков для проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

В первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

Отмечается, что выдано уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 тысяч пропусков.

Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава, то есть весь наземный коммунальный общественный транспорт. Маршрутки работают в режиме спецперевозок.

Метрополитен работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такое мероприятие необходимо для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций.

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве ввели более строгие карантинные ограничения, которые будут действовать с 5 до 16 апреля. Среди основных запретов: общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам, а школы и детские сады переходят на дистанционное обучение.