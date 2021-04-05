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05 апреля 2021, 11:41 374

Транспортный локдаун: в КГГА срочно допечатают еще 100 тысяч спецпропусков

05 апреля 2021, 11:41 374
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Их можно будет получить в течение 5-6 апреля
Их можно будет получить в течение 5-6 апреля
Фото: из открытых источников
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Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в срочном порядке допечатал дополнительно 100 тысяч спецпропусков. На сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков для проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

В первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

Отмечается, что выдано уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 тысяч пропусков.

Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава, то есть весь наземный коммунальный общественный транспорт. Маршрутки работают в режиме спецперевозок.

Метрополитен работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такое мероприятие необходимо для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций.

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве ввели более строгие карантинные ограничения, которые будут действовать с 5 до 16 апреля. Среди основных запретов: общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам, а школы и детские сады переходят на дистанционное обучение.

метро Киев транспорт маршрутки пропуск

 
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