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05 квітня 2021, 11:41 366

Транспортний локдаун: у КМДА терміново додрукують ще 100 тисяч спецперепусток

05 квітня 2021, 11:41 366
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Їх можна буде отримати протягом 5-6 квітня
Їх можна буде отримати протягом 5-6 квітня
Фото: з відкритих джерел
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Департамент транспортної інфраструктури КМДА у терміновому порядку додрукував додатково 100 тисяч спецперепусток. На сьогодні мають видати ще 63 тисячі перепусток для проїзду у громадському транспорті.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Першочергово спецперепустки отримали медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові.

Зазначається, що видано вже 437 тисяч спеціальних перепусток для користування громадським транспортом. Загалом же надрукували 500 тисяч перепусток.

Усі, хто не отримав перепустки, доотримають їх у понеділок чи вівторок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на маршрути столиці вийшли понад 1130 одиниць рухомого складу, тобто увесь наземний комунальний громадський транспорт. Маршрутки працюють у режимі спецперевезень.

Метрополітен також працює у звичному режимі, теж за спецперепустками, але з обмеженням на вхід. Такий захід необхідний для запобігання скупчення пасажирів у вестибюлях та на платформах станцій.

Нагадаємо, відсьогодні у Києві запровадили більш суворі карантинні обмеження, які діятимуть з 5 до 16 квітня. Серед основних заборон: громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках, а школи та дитячі садочки переходять на дистанційне навчання.

метро Київ транспорт маршрутки перепустка

 
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