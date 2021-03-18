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18 марта 2021, 15:58 23

В Киеве "заминировали" семь станций метро

18 марта 2021, 15:58 23
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Они сейчас закрыты на вход
Они сейчас закрыты на вход
Фото из открытых источников
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В Киеве поступило анонимное сообщение о минировании семи станций метро. Они сейчас закрыты на вход.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook, пишет RegioNews.

Пока не работают такие станции (закрыты на вход и выход):

  • "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";
  • "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";
  • "Майдан Независимости";
  • "Крещатик";
  • "Академгородок";
  • "Красный хутор";
  • "Героев Днепра".

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении метрополитена.

Увага! Станції: "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота"; "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа...

Posted by КП "Київський метрополітен" on Thursday, March 18, 2021

Напомним, сегодня в Сумах "заминировали" здание СБУ и мэрию.

Украина криминал Киев минирование криминальное дело

 
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