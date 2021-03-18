В Киеве "заминировали" семь станций метро
Они сейчас закрыты на вход
Они сейчас закрыты на вход
В Киеве поступило анонимное сообщение о минировании семи станций метро. Они сейчас закрыты на вход.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook, пишет RegioNews.
Пока не работают такие станции (закрыты на вход и выход):
- "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";
- "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";
- "Майдан Независимости";
- "Крещатик";
- "Академгородок";
- "Красный хутор";
- "Героев Днепра".
"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении метрополитена.
Увага! Станції: "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота"; "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа...Posted by КП "Київський метрополітен" on Thursday, March 18, 2021
Напомним, сегодня в Сумах "заминировали" здание СБУ и мэрию.
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