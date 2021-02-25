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25 февраля 2021, 13:44 1046

В Киеве у маршрутки с пасажирами на ходу отвалилось колесо

25 февраля 2021, 13:44 1046
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Информации о пострадавших на данный момент нет
Информации о пострадавших на данный момент нет
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В четверг, 25 февраля, в Киеве у маршрутки на ходу отвалилось заднее колесо. Инцидент произошел на проспекте Гагарина. 

Об этом в Facebook-группе "Киев Оперативный" сообщают очевидцы события, пишет RegioNews.

Колесо отлетело у автобуса на маршруте №529. По словам очевидцев, в салоне маршрутки в момент происшествия находились пассажиры. Информации о пострадавших на данный момент нет.

На проспекті Гагаріна у 529 маршрутки з пасажирами на ходу відвалилося колесо. Коли вже почнуть їх перевіряти на технічний стан?

Posted by Киев Оперативный on Wednesday, February 24, 2021

Ранее в Киеве задержали пьяного водителя маршрутки.

Украина Киев автобус люди маршрутки

 
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