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25 лютого 2021, 13:44 1040

У Києві в маршрутки з пасажирами на ходу відвалилося колесо

25 лютого 2021, 13:44 1040
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Інформації про потерпілих на даний момент немає
Інформації про потерпілих на даний момент немає
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У четвер, 25 лютого, в Києві в маршрутки на ходу відвалилося заднє колесо. Інцидент стався на проспекті Гагаріна.

Про це в Facebook-групі "Київ Оперативний" повідомляють очевидці події, пише RegioNews.

Колесо відлетіло у автобуса на маршруті №529. За словами очевидців, в салоні маршрутки у момент події були пасажири. Інформації про постраждалих наразі немає.

На проспекті Гагаріна у 529 маршрутки з пасажирами на ходу відвалилося колесо. Коли вже почнуть перевіряти їх на технічний стан?

Posted by Київ Оперативний on Wednesday, February 24, 2021

Раніше у Києві затримали п'яного водія маршрутки.

Україна Київ автобус люди маршрутки

 
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