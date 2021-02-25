У Києві в маршрутки з пасажирами на ходу відвалилося колесо
Інформації про потерпілих на даний момент немає
Інформації про потерпілих на даний момент немає
У четвер, 25 лютого, в Києві в маршрутки на ходу відвалилося заднє колесо. Інцидент стався на проспекті Гагаріна.
Про це в Facebook-групі "Київ Оперативний" повідомляють очевидці події, пише RegioNews.
Колесо відлетіло у автобуса на маршруті №529. За словами очевидців, в салоні маршрутки у момент події були пасажири. Інформації про постраждалих наразі немає.
На проспекті Гагаріна у 529 маршрутки з пасажирами на ходу відвалилося колесо. Коли вже почнуть перевіряти їх на технічний стан?Posted by Київ Оперативний on Wednesday, February 24, 2021
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