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Смертельное ДТП: прокуратура Киева открыла уголовное дело
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29 октября 2020, 09:29 4

Смертельное ДТП: прокуратура Киева открыла уголовное дело

29 октября 2020, 09:29 4
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Решается вопрос о задержании водителя автобуса
Решается вопрос о задержании водителя автобуса
Фото: Facebook
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Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП возле станции метро "Выдубичи", где вечером, 28 октября, автобус въехал в ларек с продуктами на остановке.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Решается вопрос о задержании водителя автобуса в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУГУ НП в г. Киеве", - говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительной информации, водитель общественного автобуса, не справившись с управлением во время маневра, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где стояли люди.

В результате ДТП мужчина, 1977 г.р. погиб на месте, двое женщин 1963, 1979 г.р. получили травмы и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Киеве автобус выехал на пешеходную зону и снес МАФ: один погибший, двое в больнице.

Киев ДТП смерть прокуратура водители больницы
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