Смертельне ДТП: прокуратура Києва відкрила кримінальну справу

Вирішується питання про затримання водія автобуса

Вирішується питання про затримання водія автобуса

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Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом смертельного ДТП біля станції метро "Видубичі", де ввечері, 28 жовтня, автобус в'їхав у ларьок з продуктами на зупинці.

Як передає RegioNews про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Вирішується питання щодо затримання водія автобусу у порядку ст. 208 КПК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУГУ НП у м. Києві", - йдеться в повідомленні прокуратури.

За попередньою інформацією, водій громадського автобуса, не впоравшись з керуванням під час маневру, скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту, де стояли люди.

Унаслідок ДТП чоловік, 1977 р.н. загинув на місці, двоє жінок 1963, 1979 р.н. отримали травми та були госпіталізовані.

Раніше повідомлялося, що у Києві автобус виїхав на пішохідну зону і зніс МАФ: один загиблий, двоє в лікарні.