В Киеве у офиса "Свободы" произошли столкновения с правоохранителями, есть пострадавшие

Трое полицейских получили телесные повреждения

Трое полицейских получили телесные повреждения

Фото: Facebook

Вечером 2 сентября возле киевского офиса ВО "Свобода" произошли столкновения между представителями общественной организации и правоохранителями. В результате столкновений пострадали трое полицейских.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что трое сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины прибыли в офис общественной организации на улице Тургеневская для проведения процессуальных действий. Однако на месте возник конфликт, в результате которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.

Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

Как сообщает председатель партии "Свобода" Олег Тягнибок, полиция пришла в офис партии с намерением задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко. Около полуночи силовики отступили.

Депутат Назаренко добавил, что под партийным офисом присутствовали представители Правого сектора, Национального Корпуса, ОО "Центурия", Движения сопротивления капитуляции, ВОО "Сокол" и "С14".

Ранее сообщалось, что в городе Украинка Киевской области в кафе произошла перестрелка.