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У Києві біля офісу "Свободи" відбулися сутички з правоохоронцями, є постраждалі
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03 вересня 2020, 10:02 2

У Києві біля офісу "Свободи" відбулися сутички з правоохоронцями, є постраждалі

03 вересня 2020, 10:02 2
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Троє поліцейських отримали тілесні ушкодження
Троє поліцейських отримали тілесні ушкодження
Фото: Facebook
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Ввечері 2 вересня біля київського офісу ВО "Свобода" відбулися зіткнення між представниками громадської організації та правоохоронцями. В результаті зіткнень постраждали троє поліцейських.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі поліції.

Наголошується, що троє співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України прибули в офіс громадської організації на вулиці Тургенівська для проведення процесуальних дій. Однак на місці виник конфлікт, в результаті якого поліцейські отримали тілесні ушкодження. Медичну допомогу їм надали без госпіталізації.

На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група.

Матеріали зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Після першочергової перевірки буде дана правова кваліфікація події", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє голова партії "Свобода" Олег Тягнибок, поліція прийшла в офіс партії з наміром затримати депутата Київради Володимира Назаренка. Близько опівночі силовики відступили.

Депутат Назаренко додав, що під партійним офісом були присутні представники Правого Сектору, Національного Корпусу, ГО "Центурія", Руху опору капітуляції, ВГО "Сокіл" та "С14".

Раніше повідомлялося, що в місті Українка Київської області в кафе сталася перестрілка.

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