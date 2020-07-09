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09 июля 2020, 13:21 6

Под стенами КСУ снова собрался митинг в поддержку "языкового закона"

09 июля 2020, 13:21 6
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Организаторами пикета выступило движение "Украинское действие"
Организаторами пикета выступило движение "Украинское действие"
Фото: Радио Свобода
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В Конституционном суде 9 июля начался второй день открытых дебатов в слушании дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 года № 2704–VIII".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

Представители движения "Украинское действие" уверены, что "языковой закон" необходим для полноценной защиты украинского языка. На акции они стояли с плакатом с надписью "Конституционный суд хочет уничтожить государственный язык?".

К пикету также присоединились протестующие из Ивано-Франковска, которых организовали несколько депутатов городского совета от партии "УКРОП", а также представители ВО "Свобода" вместе с депутатом Киевсовета от этой политсилы Игорем Мирошниченко.

"Украинскому языку нужна так называемая позитивная дискриминация...Для того, чтобы мы возродились в полном смысле как самостоятельная отдельная нация. Нам надо возродить свой язык, и чтобы это было поддержано государством и обществом. В том числе и юридическими механизмами", – сообщил координатор движения Алексей Кляшторный.

Ранее RegioNews сообщал, что под стенами Конституционного Суда Украины, где продолжается рассмотрение конституционности "языкового закона", собрались депутаты Ивано-Франковского городского совета, которые считают, что власть не должна "манипулировать государственными символами и ценностями".

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