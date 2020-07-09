Під стінами КСУ знову зібрався мітинг на підтримку "мовного закону"

Організаторами пікету виступив рух "Українська дія"

Організаторами пікету виступив рух "Українська дія"

Фото: Радіо Свобода

У Конституційному суді 9 липня розпочався другий день відкритих дебатів у слуханні справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25 квітня 2019 року № 2704–VIII".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

Представники руху "Українська дія" впевнені, що "мовний закон" необхідний для повноцінного захисту української мови. На акції вони стояли із плакатом з написом "Конституційний суд хоче знищити державну мову?".

До пікету також приєдналися протестувальники з Івано-Франківська, яких організували декілька депутатів міської ради від партії "УКРОП", а також представники ВО "Свобода" разом із депутатом Київради від цієї політсили Ігорем Мірошниченком.

"Українській мові потрібна так звана позитивна дискримінація...Для того, щоб ми відродились в повному розумінні як самостійна окрема нація. Нам треба відродити свою мову, і щоб це було підтримано державою і суспільством. В тому числі і юридичними механізмами", – повідомив координатор руху Олексій Кляшторний.

Раніше RegioNews повідомляв, що під стінами Конституційного Суду України, де триває розгляд конституційності "мовного" закону", зібрались депутати Івано-Франківської міської ради, які вважають, що влада не повинна "маніпулювати державницькими символами і цінностями".