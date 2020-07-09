15:11  09 липня
Замість Олександра Дануци Кіровоградський осередок "Слуги Народу” очолить Микита Потураєв
14:52  09 липня
У Харківській області виявили більш заразний різновид коронавірусу
16:04  09 липня
В Україні закриють вісім колоній
UA | RU
UA | RU
09 липня 2020, 13:21 11

Під стінами КСУ знову зібрався мітинг на підтримку "мовного закону"

09 липня 2020, 13:21 11
Читайте также на русском языке
Організаторами пікету виступив рух "Українська дія"
Організаторами пікету виступив рух "Українська дія"
Фото: Радіо Свобода
Читайте также
на русском языке

У Конституційному суді 9 липня розпочався другий день відкритих дебатів у слуханні справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25 квітня 2019 року № 2704–VIII".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

Представники руху "Українська дія" впевнені, що "мовний закон" необхідний для повноцінного захисту української мови. На акції вони стояли із плакатом з написом "Конституційний суд хоче знищити державну мову?".

До пікету також приєдналися протестувальники з Івано-Франківська, яких організували декілька депутатів міської ради від партії "УКРОП", а також представники ВО "Свобода" разом із депутатом Київради від цієї політсили Ігорем Мірошниченком.

"Українській мові потрібна так звана позитивна дискримінація...Для того, щоб ми відродились в повному розумінні як самостійна окрема нація. Нам треба відродити свою мову, і щоб це було підтримано державою і суспільством. В тому числі і юридичними механізмами", – повідомив координатор руху Олексій Кляшторний.

Раніше RegioNews повідомляв, що під стінами Конституційного Суду України, де триває розгляд конституційності "мовного" закону", зібрались депутати Івано-Франківської міської ради, які вважають, що влада не повинна "маніпулювати державницькими символами і цінностями".

суд мова українська мова українці протест митинг
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Як війна кланів Фірташа та Яценюка у Чернівцях породила нову політсилу
Навіщо Петрашко хоче "зламати" ProZorro і чому це може коштувати Україні $600 млн щорічно
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »