В Киеве и Харькове митинговали за легализацию каннабиса

Активисты заявляют, что медицинский каннабис может помочь 2 миллионам пациентов

Активисты заявляют, что медицинский каннабис может помочь 2 миллионам пациентов

Фото: hromadske

Возле Офиса президента в Киеве, а также возле входа в Харьковскую облгосадминистрацию сегодня митинговали активисты. Они призывали легализировать медицинский каннабис.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Так, в Киеве митинговали около сотни человек. Участники требовали от власти разработать и принять законопроект о легализации медицинского каннабиса. Активисты заявляли, что в Украине около 2 миллионов пациентов, которым препараты на основе каннабиса могли бы облегчить страдания.

"Наше право — жити без болю!" — у Києві закликали президента, уряд і парламент вжити заходів, аби надати важкохворим пацієнтам доступу до препаратів на основі медичного канабісу pic.twitter.com/S2WrpQRACf — hromadske (@HromadskeUA) June 27, 2020

В Харькове также требовали разрешить использовать каннабис в медицинских и исследовательских целях.

Медицинский каннабис является одним из лучших вспомогательных средств в лечении многих болезней, в том числе посттравматического синдрома и последствий химиотерапии", - рассказывает организатор акции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине разоблачили межрегиональную наркогруппировку.