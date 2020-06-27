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В Киеве и Харькове митинговали за легализацию каннабиса
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27 июня 2020, 16:18 2

В Киеве и Харькове митинговали за легализацию каннабиса

27 июня 2020, 16:18 2
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Активисты заявляют, что медицинский каннабис может помочь 2 миллионам пациентов
Активисты заявляют, что медицинский каннабис может помочь 2 миллионам пациентов
Фото: hromadske
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Возле Офиса президента в Киеве, а также возле входа в Харьковскую облгосадминистрацию сегодня митинговали активисты. Они призывали легализировать медицинский каннабис.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Так, в Киеве митинговали около сотни человек. Участники требовали от власти разработать и принять законопроект о легализации медицинского каннабиса. Активисты заявляли, что в Украине около 2 миллионов пациентов, которым препараты на основе каннабиса могли бы облегчить страдания.

В Харькове также требовали разрешить использовать каннабис в медицинских и исследовательских целях.

Медицинский каннабис является одним из лучших вспомогательных средств в лечении многих болезней, в том числе посттравматического синдрома и последствий химиотерапии", - рассказывает организатор акции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине разоблачили межрегиональную наркогруппировку.

Кабмин митинг медицина больные акция
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