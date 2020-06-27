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У Києві і Харкові мітингували за легалізацію коноплі
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27 червня 2020, 16:18 2

У Києві і Харкові мітингували за легалізацію коноплі

27 червня 2020, 16:18 2
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Активісти заявляють, що медичний канабіс може допомогти 2 мільйонам пацієнтів
Активісти заявляють, що медичний канабіс може допомогти 2 мільйонам пацієнтів
Фото: hromadske
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Біля Офісу президента в Києві, а також біля входу в Харківську облдержадміністрацію сьогодні мітингували активісти. Вони закликали легалізувати медичний канабіс.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, у Києві мітингували близько сотні людей. Учасники вимагали від влади розробити та прийняти законопроект про легалізацію медичного канабісу. Активісти заявляли, що в Україні близько 2 мільйонів пацієнтів, яким препарати на основі канабісу могли б полегшити страждання.

У Харкові також вимагали дозволити використовувати канабіс в медичних і дослідницьких цілях.

Медичний канабіс є одним з кращих допоміжних засобів в лікуванні багатьох хвороб, у тому числі посттравматичного синдрому і наслідків хіміотерапії", - розповідає організатор акції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Івано-Франківщині викрили міжрегіональне наркоггрупування.

Кабмін митинг медицина хворі акція
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