У Києві і Харкові мітингували за легалізацію коноплі
Біля Офісу президента в Києві, а також біля входу в Харківську облдержадміністрацію сьогодні мітингували активісти. Вони закликали легалізувати медичний канабіс.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.
Так, у Києві мітингували близько сотні людей. Учасники вимагали від влади розробити та прийняти законопроект про легалізацію медичного канабісу. Активісти заявляли, що в Україні близько 2 мільйонів пацієнтів, яким препарати на основі канабісу могли б полегшити страждання.
"Наше право жити без болю!" — у Києві зазивали президента, уряд і парламент вжити заходів, аби надати важкохворим пацієнтам доступу до препаратів на основі медичного канабісу pic.twitter.com/S2WrpQRACf— hromadske (@HromadskeUA) June 27, 2020
У Харкові також вимагали дозволити використовувати канабіс в медичних і дослідницьких цілях.
Медичний канабіс є одним з кращих допоміжних засобів в лікуванні багатьох хвороб, у тому числі посттравматичного синдрому і наслідків хіміотерапії", - розповідає організатор акції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Івано-Франківщині викрили міжрегіональне наркоггрупування.