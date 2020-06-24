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24 июня 2020, 16:20 8

Кличко назвал количество выпускников, которые не будут сдавать ВНО

24 июня 2020, 16:20 8
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Каждый пятый выпускник не зарегистрировался на внешнее независимое оценивание, которое стартует завтра.
Каждый пятый выпускник не зарегистрировался на внешнее независимое оценивание, которое стартует завтра.
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Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-конференции 24 июня заявил, что почти 4000 выпускников не зарегистрировались на внешнее независимое оценивание (ВНО).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт КГГА.

"25 июня стартует сессия ВНО. Столичные власти приняли решение о необязательном прохождения ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины. И, судя по нынешней эпидемиологической ситуации, оно является взвешенным и правильным. Такое решение приняли и на государственном уровне тоже", - подчеркнул он.

Кличко добавил, что всего на ВНО в столице зарегистрировались 31000 человек. 22000 из них — выпускники этого года, а остальные — закончили учебу в прошлые годы.

Отмечается, что для сдачи ВНО в Киеве подготовили 7000 аудиторий в более 150-ти заведениях. К проведению тестирования привлекли 7000 педагогов.

"Во всех пунктах тестирования в столице заблаговременно осуществят дезинфекцию. Также они снабжены антисептиками. А каждый участник получит защитную маску", - сказал мэр.

Напомним, 22 июня Госкомиссия разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля.

коронавирус Киев карантин Кличко Виталий ВНО
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