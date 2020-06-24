Кличко назвав кількість випускників, які не будуть здавати ЗНО

Кожен п'ятий випускник не зареєструвався на зовнішнє незалежне оцінювання, яке стартує завтра.

Кожен п'ятий випускник не зареєструвався на зовнішнє незалежне оцінювання, яке стартує завтра.

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-конференції 24 червня заявив, що майже 4000 випускників не зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Про це повідомляє RegioNews ссылкой на сайт КМДА.

"25 червня стартує сесія ЗНО. Столична влада прийняла рішення про необов'язкове проходження ЗНО для тих випускників, які не збираються цього року поступати у вищі навчальні заклади України. І, судячи з нинішньої епідеміологічної ситуації, воно є виваженим і правильним. Таке рішення прийняли і на державному рівні", - наголосив він.

Кличко додав, що всього на ЗНО в столиці зареєструвалися 31000 чоловік. 22000 з них — випускники цього року, а решта — закінчили навчання у минулі роки.

Наголошується, що для здачі ЗНО в Києві підготували 7000 аудиторій в більш ніж 150-ти закладах. До проведення тестування залучили 7000 педагогів.

"У всіх пунктах тестування у столиці завчасно здійснять дезінфекцію. Також вони забезпечені антисептиками. А кожен учасник отримає захисну маску", - сказав мер.

Нагадаємо, 22 червня Держкомісія дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня.