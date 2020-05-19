Никаких жетонов: стало известно, как будет работать киевское метро
Как ранее сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, метрополитен в Украине заработает с 25 мая. В Киевском метрополитене предупреждают, что подземный транспорт будет работать без жетонов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Так, пассажиры смогут воспользоваться электронным билетом и другими бесконтактными способами оплаты. Исключение сделают только для заранее приобретенных жетонов зеленого цвета - они будут действительны в течение месяца.
Кроме того, оплатить за проезд можно будет следующими способами:
- KyivSmardCard;
- Карточкой метро (до 31.03.2021);
- Бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;
- Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
- Мобильным приложением KyivSmardСard;
- Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать "Карточку киевлянина". Обще государственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения", - добавили в пресс-службе.
В наземном общественном транспорте оплата будет осуществлятся также с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карты любой платежной системы.
Напомним, работу детских садиков в Украине также планируют возобновить с 25 мая.
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