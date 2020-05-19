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19 мая 2020, 10:19 11

Никаких жетонов: стало известно, как будет работать киевское метро

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19 мая 2020, 10:19 11
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Для оплаты за проезд придется использовать бесконтактные методы оплаты
Фото: КП "Київський метрополітен"
Для оплаты за проезд придется использовать бесконтактные методы оплаты

Как ранее сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, метрополитен в Украине заработает с 25 мая. В Киевском метрополитене предупреждают, что подземный транспорт будет работать без жетонов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Так, пассажиры смогут воспользоваться электронным билетом и другими бесконтактными способами оплаты. Исключение сделают только для заранее приобретенных жетонов зеленого цвета - они будут действительны в течение месяца.

Кроме того, оплатить за проезд можно будет следующими способами:

  • KyivSmardCard;
  • Карточкой метро (до 31.03.2021);
  • Бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;
  • Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
  • Мобильным приложением KyivSmardСard;
  • Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать "Карточку киевлянина". Обще государственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения", - добавили в пресс-службе.

В наземном общественном транспорте оплата будет осуществлятся также с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карты любой платежной системы.

Напомним, работу детских садиков в Украине также планируют возобновить с 25 мая.


метро Киев карантин работа
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