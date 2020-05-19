Жодних жетонів: стало відомо, як буде працювати київське метро

Для оплати за проїзд доведеться використовувати безконтактні методи оплати

Фото: КП "Киевский метрополитен"

Для оплати за проїзд доведеться використовувати безконтактні методи оплати

Як раніше повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, метрополітен в Україні запрацює з 25 травня. У Київському метрополітені попереджають, що підземний транспорт буде працювати без жетонів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу метрополітену.

Так, пасажири зможуть скористатися електронним квитком та іншими безконтактними способами оплати. Виняток зроблять тільки для заздалегідь придбаних жетонів зеленого кольору - вони будуть дійсні протягом місяця.

Крім того, оплатити за проїзд можна буде наступними способами:

KyivSmardCard;

Карткою метро (до 31.03.2021);

Безконтактною банківською картою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;

Мобільними додатками Google Pay і Apple Pay;

Мобільним додатком KyivSmardСard;

Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

"Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро повинні використовувати "Картку киянина". Загально державні пільгові категорії пред'являють оригінал відповідного посвідчення", - додали в пресслужбі.

В наземному громадському транспорті оплата буде здійснюватись також за допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи.

Нагадаємо, роботу дитячих садочків в Україні також планують відновити 25 травня.