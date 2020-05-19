Жодних жетонів: стало відомо, як буде працювати київське метро
Як раніше повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, метрополітен в Україні запрацює з 25 травня. У Київському метрополітені попереджають, що підземний транспорт буде працювати без жетонів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу метрополітену.
Так, пасажири зможуть скористатися електронним квитком та іншими безконтактними способами оплати. Виняток зроблять тільки для заздалегідь придбаних жетонів зеленого кольору - вони будуть дійсні протягом місяця.
Крім того, оплатити за проїзд можна буде наступними способами:
- KyivSmardCard;
- Карткою метро (до 31.03.2021);
- Безконтактною банківською картою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;
- Мобільними додатками Google Pay і Apple Pay;
- Мобільним додатком KyivSmardСard;
- Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).
"Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро повинні використовувати "Картку киянина". Загально державні пільгові категорії пред'являють оригінал відповідного посвідчення", - додали в пресслужбі.
В наземному громадському транспорті оплата буде здійснюватись також за допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи.
Нагадаємо, роботу дитячих садочків в Україні також планують відновити 25 травня.
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