В Киеве за сутки от COVID-19 впервые умерли три человека

Общее количество подтвержденных случаев заражения в столице - 1721 человек

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Общее количество подтвержденных случаев заражения в столице - 1721 человек

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что впервые за время борьбы столицы с пандемией, зафиксировали три смерти от COVID-19 за сутки. Также лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек, среди них один медик.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет RegioNews.

По словам мэра, в столице уже 1721 подтвержденный случай заболевания COVID-19, 32 человека - умерли.

Заболели 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки двух, восьми и тринадцати лет, 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет", - сообщил Кличко.

В больницы города госпитализировали 20 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за минувшие сутки 17 человек. Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева", - отметил он.

Мэр также заявил, что в больницах находятся 44 пациента в тяжелом состоянии. Пять из них– подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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