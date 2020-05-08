В Киеве за сутки от COVID-19 впервые умерли три человека
Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что впервые за время борьбы столицы с пандемией, зафиксировали три смерти от COVID-19 за сутки. Также лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек, среди них один медик.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет RegioNews.
По словам мэра, в столице уже 1721 подтвержденный случай заболевания COVID-19, 32 человека - умерли.
Заболели 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки двух, восьми и тринадцати лет, 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет", - сообщил Кличко.
В больницы города госпитализировали 20 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице за минувшие сутки 17 человек. Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева", - отметил он.
Мэр также заявил, что в больницах находятся 44 пациента в тяжелом состоянии. Пять из них– подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:04 08 мая "Слуга народа" Дубинский в 2017 году подавал документы на румынское гражданство
- 16:02 08 мая Минэнерго: тарифы для населения не будут поднимать
- 15:54 08 мая В Украине начали реструктуризацию предприятий "Укроборонпрома"
- 15:39 08 мая В Николаевской области показали, как идет ремонт дороги за 4,2 млрд гривен
- 15:33 08 мая За самоизоляцию украинцам будут платить, как за больничный
- 15:12 08 мая Зеленский считает ошибкой отзыв посла Грузии
- 22:01 07 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
- 14:18 04 мая Кабинет министров продлил карантин до 22 мая