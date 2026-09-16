На Хмельниччині жінка опинилась у суді через OnlyFans

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На Хмельниччині розглянули справу жінки, яка створює контент для OnlyFans. Податкова служба подала на неї в суд через борг на понад півмільйона

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Державна податкова служба подала на жінку до суду. За їхніми даними, вона у 2023 році отримала 139 771 долар доходу від британської компанії Fenix International Ltd. Йдеться про створення контенту для OnlyFans.

Жінка не погодилась із цим і подала зустрічний позов. Проте суд став на бік податкової служби. Тепер жінка повинна сплатити борг у розмірі 649 688,75 гривні.

Нагадаємо, раніше у Чернігівській області суд розглядав справу, пов'язану із заробітком на OnlyFans. Податкова нарахувала жінці величезні штрафи та податки через нібито отримання доходів з цієї платформи.