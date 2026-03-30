19:57  30 марта
В возрасте 62 лет скончался актер "Маски-шоу"
16:06  30 марта
Во Львовской области мужчину приговорили к 5 годам за лайки в "Одноклассниках"
15:29  30 марта
В Харьковской области создали частное подразделение ПВО
UA | RU
UA | RU
30 марта 2026, 18:45

Отец погиб, мать бросила: в Закарпатье суд решил судьбу маленького мальчика

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Береговский районный суд Закарпатской области рассмотрел дело об убавлении женщины родительских прав. Оказалось, что женщина бросила ребенка

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В суд обратился мужчина, попросивший лишить мать родительских прав и взыскать с нее алименты на содержание его малолетнего брата. Как выяснилось, маленький мальчик родился в браке, его отец погиб на фронте. Сейчас мальчик живет со старшим братом на его иждивении.

При этом мать ребенка с 2023 живет за границу и вообще не участвует в воспитании: он не интересуется жизнью сына, не обеспечивает его материально, не общается с ним. У брата мальчик живет в положенных условиях, ходит в школу, имеет хорошую успеваемость в учебе.

Суд решил:

  • лишить мать родительских прав в отношении малолетнего сына;
  • взыскать с нее алименты в пользу истца как лица, которое фактически содержит ребенка: в размере 1/4 части всех видов дохода, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия;
  • определить, что решение по части взыскания алиментов подлежит немедленному исполнению в пределах платежа за месяц;
  • взыскать с ответчицы судебные издержки.

Напомним, в Тернопольской области осудили женщину за убийство пятилетнего ребенка. Она оставила сына одного дома на три дня, а когда вернулась – задушила.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
родители дети суд Закарпатье
В Киеве супруги организовали производство детского порно: насиловали маленькую дочь
27 марта 2026, 15:15
Все новости »
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
30 марта 2026, 20:38
В Укрэнерго рассказали, будут ли завтра отключения света
30 марта 2026, 20:35
Зеленский заявил, что из-за заблокированного кредита от ЕС Украина не сможет подготовиться к зиме
30 марта 2026, 20:25
В возрасте 62 лет скончался актер "Маски-шоу"
30 марта 2026, 19:57
Во Львове разоблачили судью, который за взятки "помогал" избегать призыва
30 марта 2026, 19:55
Украина и Болгария запустят прямое железнодорожное сообщение
30 марта 2026, 19:36
В Киевской области 18-летний парень погиб на мотоцикле
30 марта 2026, 19:30
В Киеве создадут Пантеон выдающихся украинцев
30 марта 2026, 19:23
Война, пропаганда ментально забросили нас в советскую эпоху
30 марта 2026, 18:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Все публикации »
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »