Отец погиб, мать бросила: в Закарпатье суд решил судьбу маленького мальчика

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

В суд обратился мужчина, попросивший лишить мать родительских прав и взыскать с нее алименты на содержание его малолетнего брата. Как выяснилось, маленький мальчик родился в браке, его отец погиб на фронте. Сейчас мальчик живет со старшим братом на его иждивении.

При этом мать ребенка с 2023 живет за границу и вообще не участвует в воспитании: он не интересуется жизнью сына, не обеспечивает его материально, не общается с ним. У брата мальчик живет в положенных условиях, ходит в школу, имеет хорошую успеваемость в учебе.

Суд решил:

лишить мать родительских прав в отношении малолетнего сына;

взыскать с нее алименты в пользу истца как лица, которое фактически содержит ребенка: в размере 1/4 части всех видов дохода, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия;

определить, что решение по части взыскания алиментов подлежит немедленному исполнению в пределах платежа за месяц;

взыскать с ответчицы судебные издержки.

