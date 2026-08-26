На Хмельниччині чоловік після розлучення вимагав аліменти від дружини

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На Хмельниччині суд розглянув справу колишніх чоловіка та дружини. Чоловік вимагав, щоб жінка платила йому гроші

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

За словами чоловіка, вони розлучились рік тому. Зараз він отримує 2 361 гривень соціальної допомоги як особа з інвалідністю першої групи, встановленої у 2020 році довічно. Він заявив, що цих грошей на життя недостатньо. При цьому він переконаний, що його колишня дружина може надавати йому фінансову допомогу.

Він хотів отримати 7 тисяч гривень на місяць. На думку чоловіка, його дружина повинна його забезпечувати, бо він непрацездатний.

Проте суд також зауважив, що раніше чоловіка визнали винним в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень матері дружини, з якою він на той час проживав однією сім’єю та був пов’язаний спільним побутом. За вироком, під час суперечки чоловік вдарив тещу дерев’яною палицею в голову та спину.

Врешті суд відмовив чоловіку: аліменти від колишньої дружини він не отримає.

Нагадаємо, раніше Берігівський районний суд Закарпатської області розглянув справу про позбавлення жінки батьківських прав. Виявилось, що жінка кинула дитину.