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01 серпня 2026, 18:40

На Хмельниччині п'яний водій перевозив дві бойові гранати: його затримали

01 серпня 2026, 18:40
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Фото: Національна поліція
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У Городоцькій громаді Хмельницької області правоохоронці виявили водія, який у стані алкогольного сп'яніння перевозив у автомобілі бойові гранати

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 29 липня близько 21:30 у селі Кузьмин. Працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Opel через порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування правоохоронці помітили у 53-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка за допомогою приладу Drager показала 1,52 проміле алкоголю, що більш ніж у сім разів перевищує допустиму норму.

Під час огляду автомобіля у багажнику поліцейські виявили дві бойові гранати – Ф-1 та РГД-5. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, боєприпаси вилучили та направили на експертизу.

Чоловіка затримали . Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі чоловіку вже оголосили підозру.

За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, в Києві біля ресторану знайшли куртку з боєприпасами. Всередині лежали два корпуси гранат і запал. Поліція з'ясовує походження вибухівки та шукає особу, яка залишила куртку.

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