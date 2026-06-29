Гибель военных пилотов в Хмельницкой области: ГБР сообщило новые детали

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований продолжает устанавливать обстоятельства трагической гибели двух военнослужащих во время авиакатастрофы в Хмельницкой области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следствие установило, что этот полет был для самолета уже вторым в тот день. Перед вылетами технический персонал воинской части не обнаружил никаких замечаний по поводу его технического состояния, а вся служебная документация была оформлена должным образом.

Подтверждено, что пилоты выполняли боевую задачу, детали которой не разглашаются из соображений национальной безопасности.

В ГБР также опровергли распространяющуюся в сети информацию о якобы катапультировании одного из пилотов, отметив, что эти данные не соответствуют действительности.

В рамках расследования проведены десятки допросов, в том числе члены семей погибших, их коллег и командование. По свидетельствам очевидцев, перед полетом военнослужащие прошли медицинское освидетельствование, не жаловались на самочувствие и находились в хорошем настроении.

Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, личности погибших военнослужащих подтверждены.

В ГБР выразили соболезнования родным и близким погибших.

Сейчас идет служебное расследование, которое проводит командование Воздушных сил ВСУ. После его завершения будет назначена независимая авиационно-техническая экспертиза.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия).

Напомним, 16 июня около 19:05 во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Су-24М. В результате авиапроисшествия погибли два пилота в возрасте 55 и 23 года.