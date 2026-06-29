Загибель військових пілотів на Хмельниччині: ДБР повідомило нові деталі

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань продовжує встановлювати обставини трагічної загибелі двох військовослужбовців під час авіакатастрофи на Хмельниччині

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідство встановило, що цей політ був для літака вже другим того дня. Перед вильотами технічний персонал військової частини не виявив жодних зауважень щодо його технічного стану, а вся службова документація була оформлена належним чином.

Підтверджено, що пілоти виконували бойове завдання, деталі якого не розголошуються з міркувань національної безпеки.

У ДБР також спростували інформацію, що поширювалася в мережі, про нібито катапультування одного з пілотів, зазначивши, що ці дані не відповідають дійсності.

У межах розслідування проведено десятки допитів, зокрема членів родин загиблих, їхніх колег та командування. За свідченнями очевидців, перед польотом військовослужбовці пройшли медичний огляд, не скаржилися на самопочуття та перебували у доброму настрої.

Згідно з висновками молекулярно-генетичної експертизи, особи загиблих військовослужбовців підтверджено.

У ДБР висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

Наразі триває службове розслідування, яке проводить командування Повітряних сил ЗСУ. Після його завершення буде призначено незалежну авіаційно-технічну експертизу.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки).

Нагадаємо, 16 червня близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Унаслідок авіапригоди загинули двоє пілотів віком 55 та 23 роки.