17 апреля 2026, 22:55

Россияне вербуют через онлайн-игры: в полиции предупредили родителей – где следует присматривать за детьми

Фото: из открытых источников
Российские кураторы стали использовать популярные платформы для вербовки несовершеннолетних. В частности, это Roblox, Arma 3, Discord или специальные мобильные приложения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители объяснили, как работает схема россиян . Незнакомец в игровом чате входит в доверие к ребенку, затем начинает личное общение, приглашает присоединиться к Telegram-боту онлайн-игры якобы для получения подарка. Однако вместе с "призом" ребенку дают задачу: совершить теракт или диверсию. После этого поступают инструкции, сопровождающиеся угрозами и шантажом.

Квест и проверка

Иногда россияне создают игры-геолокации, где ребенок должен пройти маршрут и фотографировать определенные объекты для перехода на новый уровень. Объектами агенты РФ отмечают (инфраструктуру, военную технику и т.п.).

Также россияне под видом развлечений просят детей нанести граффити, расклеить листовки или оставить посылку в определенном месте.

"Родители, поговорите с детьми, поинтересуйтесь, как они проводят время и с кем общаются в соцсетях. Объясните риски", - призывают в полиции.

Напомним, ранее россияне пытались завербовать для поджогов авто ученика 8-го класса в Луцке. Мальчик не согласился и сразу обратился в полицию.

российская пропаганда дети полиция
17 апреля 2026
