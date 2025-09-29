В Хмельницкой области поймали российского агента, который "обозначал" цели для врага

Фото: СБУ

Служба безопасности задержала еще одного российского агента в Хмельницкой области. Злоумышленник собирал координаты местных военных объектов и оборонных заводов, по которым враг планировал комбинированные атаки дронами и ракетным вооружением

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Как установило следствие, агентом ФСБ оказался местный разнорабочий, попавший в поле зрения российской спецслужбы в поисках "легких заработков" в телеграмм-каналах.

Для сбора разведданных он выспрашивал информацию во время бытовых разговоров со знакомыми, проводил разведку на местности, фотографировал потенциальные объекты и обозначал их координаты на гугл-картах.

Киберспециалисты СБУ задокументировали подрывную деятельность агента и задержали его "на горячем", когда он пытался снять видео вблизи потенциальной "цели". Во время обысков изъят смартфон с поличным на врага.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. Агент находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ не дала сбежать из Украины агентке ФСБ, работавшей в Одессе. Она передавала россиянам данные для корректировки ударов по городу и пыталась вербовать украинских военных.