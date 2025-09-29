10:10  29 вересня
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
09:06  29 вересня
У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 12:40

На Хмельниччині спіймали російського агента, який "позначав" цілі для ворога

29 вересня 2025, 12:40
Фото: СБУ
Служба безпеки затримала ще одного російського агента на Хмельниччині. Зловмисник збирав координати місцевих військових об'єктів та оборонних заводів, по яких ворог планував комбіновані атаки дронами та ракетним озброєнням

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як встановило слідство, агентом ФСБ виявився місцевий різноробочий, який потрапив у поле зору російської спецслужби, шукаючи "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

Для збору розвідданих він випитував інформацію під час побутових розмов зі знайомими, проводив дорозвідку на місцевості, фотографував потенційні об'єкти та позначав їх координати на гугл-картах.

Кіберфахівці СБУ задокументували підривну діяльність агента і затримали його "на гарячому", коли він намагався зняти відео поблизу потенційної "цілі". Під час обшуків вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Агент перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ не дала втекти з України агентці ФСБ, яка працювала в Одесі. Вона передавала росіянам дані для коригування ударів по місту та намагалася вербувати українських військових.

26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
29 вересня 2025, 16:20
На Житомирщині 36-річний чоловік загинув під колесами поїзда
29 вересня 2025, 16:15
На Київщині судитимуть депутата, який п’яним збив підлітка на мотоциклі
29 вересня 2025, 15:54
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
29 вересня 2025, 15:30
Мікроавтобус із сюрпризом: на кордоні з Польщею виявили майже 200 iPhone, захованих у колесі
29 вересня 2025, 15:13
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 14:52
На Буковині викрили схему нелегального переправлення чоловіків за кордон
29 вересня 2025, 14:41
Хотіла купити дрова: у Харкові жінка стала жертвою шахрая
29 вересня 2025, 14:35
На Львівщині зіткнулися два мотоцикли: троє людей у лікарні
29 вересня 2025, 14:27
Новий шанс на життя: у Харкові за підтримки міжнародних партнерів запрацювала сучасна протезна лабораторія
29 вересня 2025, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
