На Хмельниччині спіймали російського агента, який "позначав" цілі для ворога

Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного російського агента на Хмельниччині. Зловмисник збирав координати місцевих військових об'єктів та оборонних заводів, по яких ворог планував комбіновані атаки дронами та ракетним озброєнням

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як встановило слідство, агентом ФСБ виявився місцевий різноробочий, який потрапив у поле зору російської спецслужби, шукаючи "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

Для збору розвідданих він випитував інформацію під час побутових розмов зі знайомими, проводив дорозвідку на місцевості, фотографував потенційні об'єкти та позначав їх координати на гугл-картах.

Кіберфахівці СБУ задокументували підривну діяльність агента і затримали його "на гарячому", коли він намагався зняти відео поблизу потенційної "цілі". Під час обшуків вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Агент перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ не дала втекти з України агентці ФСБ, яка працювала в Одесі. Вона передавала росіянам дані для коригування ударів по місту та намагалася вербувати українських військових.