В Хмельницком грузовик переехал насмерть мужчину
Происшествие случилось днем 23 октября в Хмельницком на улице Трудовой
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Так, 68-летний водитель тягача MAZ во время сцепления его с прицепом наехал на 57-летнего мужчину, который помогал проводить сцепление. В результате наезда пострадавший погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 18 октября на трассе на Днепропетровщине легковушка Mitsubishi врезалась в стелу, ее часть упала на авто. Водитель погиб.
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
Во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погиб водитель
25 октября 2024, 04:50В Волынском ТЦК расставили все точки над "i" касательно мобилизации мужчин от 50 лет
25 октября 2024, 04:11Украинская "снайперская пушка" М777 уничтожила на ходу российский танк
25 октября 2024, 03:51На Буковине разоблачили правоохранителя, продававшего каннабис
25 октября 2024, 03:22В Хмельницком к 7 годам тюрьмы приговорили дельца за переправку мужчин за границу
25 октября 2024, 02:45В Ровенской области 14-летние школьницы на скутере протаранили забор: водительница в коме
25 октября 2024, 02:00В Харьковской области задержали блогера, который сливал данные о размещении ВСУ
25 октября 2024, 01:37Застрял в болоте по дороге в Венгрию: пограничники спасли мужчину, который сам позвонил в ГПСУ
25 октября 2024, 00:57В Киевской области 15-летняя девочка прыгнула с крыши многоэтажки
24 октября 2024, 23:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента