В Хмельницком грузовик переехал насмерть мужчину

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Происшествие случилось днем 23 октября в Хмельницком на улице Трудовой

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, 68-летний водитель тягача MAZ во время сцепления его с прицепом наехал на 57-летнего мужчину, который помогал проводить сцепление. В результате наезда пострадавший погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 18 октября на трассе на Днепропетровщине легковушка Mitsubishi врезалась в стелу, ее часть упала на авто. Водитель погиб.