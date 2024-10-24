Спасатели показали последствия удара россиян по Староконстантинову
При ликвидации последствий атаки на Староконстантинов Хмельницкого района оккупанты повторно ударили по городу
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
"Во время проведения аварийно-спасательных работ враг произвел повторный обстрел. Разрушений подвергся магазин ритуальных услуг вблизи места предварительного попадания, где работали пожарные", – говорится в сообщении.
Отмечается, что личный состав ГСЧС отошел на безопасное расстояние.
"Итак, к счастью, никто из чрезвычайников не пострадал", – отметили в ГСЧС.
Напомним, в Староконстантинове в результате падения обломков вражеского дрона типа Shahed была повреждена гостиница и двухэтажный дом, возникли пожары.
Спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня. Из поврежденной гостиницы и дома чрезвычайники эвакуировали 40 человек.