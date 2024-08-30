фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе столкнулись машины Kia Soul под управлением 74-летнего хмельничанина и Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 46-летний житель областного центра. Далее 31-летняя винничанка на Toyota Camry столкнулась с Volkswagen Jetta.

В результате ДТП водитель Volkswagen Jetta погиб на месте. Его 45-летняя супруга получила травмы. Также пострадали водитель Kia Soul и его 53-летняя пассажирка. Всех травмированных госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним. 28 августа в Кировоградской области столкнулись грузовик и легковушка. Автомобиль разнесло вдребезги. Погибли два человека.