В Хмельницкой области пьяный водитель Mercedes смертельно травмировал знакомого на санках

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В Дунаевчине полицейские задержали пьяного водителя, который управляя автомобилем "Mercedes Benz GL", совершил ДТП со смертельным исходом

Как пишет RegioNews, об этом идет речь в сообщении Нацполиции.

33-летний житель Дунаевец на авто буксировал надувные санки, на которых находился его знакомый. Во время движения водитель начал маневрировать, и 36-летний мужчина выпал из санок, ударился о металлическое ограждение, в результате чего сильно травмировался. Пострадавший госпитализирован в больницу, где от полученных травм он скончался.

Во время обследования водителя в больнице установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За совершенное водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее во Львове "скорая" сбила женщину. В результате ДТП женщина получила травмы, ее доставили в больницу.