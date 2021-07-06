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06 июля 2021, 10:46 65

На Хмельнитчине ГБР расследует дело о незаконной приватизации земель Минобороны

06 июля 2021, 10:46 65
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Фото: dbr.gov.ua
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Следователи ГБР расследуют обстоятельства дела незаконной приватизации 11,5 га земель Министерства обороны Украины на территории Хмельницкой области

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Земли были приватизированы около 80 людьми из числа местных жителей под частное строительство", - говорится в сообщении.

Устанавливается причастность должностных лиц городского совета Староконстантинова Хмельницкой области к правонарушению.

Работники ГБР провели 5 обысков в Староконстантиновском городском совете и по месту жительства возможных фигурантов.

Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области оперативники предотвратили незаконную приватизацию государственных земель, стоимость которых составляет более 4,5 млн грн.

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