На Хмельнитчине ГБР расследует дело о незаконной приватизации земель Минобороны
Следователи ГБР расследуют обстоятельства дела незаконной приватизации 11,5 га земель Министерства обороны Украины на территории Хмельницкой области
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
Земли были приватизированы около 80 людьми из числа местных жителей под частное строительство", - говорится в сообщении.
Устанавливается причастность должностных лиц городского совета Староконстантинова Хмельницкой области к правонарушению.
Работники ГБР провели 5 обысков в Староконстантиновском городском совете и по месту жительства возможных фигурантов.
Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области оперативники предотвратили незаконную приватизацию государственных земель, стоимость которых составляет более 4,5 млн грн.