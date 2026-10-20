В Киеве обломки попали в медучреждение: двое пострадавших

Фото иллюстративное: ГСЧС

В Голосеевском районе Киева 20 октября обломки попали в верхние этажи здания медицинского учреждения

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

В результате пострадали два человека, медики оказали им помощь на месте.

По его словам, сначала на место происшествия направили экстренные службы.

Впоследствии стало известно о двух пострадавших в результате попадания обломков в здание медучреждения.

Госпитализация им не понадобилась – помощь оказали на месте.

Кроме того, в Деснянском районе попадание БПЛА на открытой территории возле зеленой зоны. Экстренные службы направляются на место.

Напомним, что в Киеве в результате российских атак 20 октября погиб один человек, еще семеро получили ранения. Пятерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще двоим оказали медицинскую помощь амбулаторно. Все пострадавшие – взрослые.