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16 вересня 2026, 21:02

На Херсонщині російський дрон атакував зупинку транспорту, поранено літню жінку

16 вересня 2026, 21:02
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Фото ілюстративне
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Російські військові вдень 16 вересня атакували дроном зупинку громадського транспорту в селищі Зеленівка Херсонської області. Унаслідок атаки поранена 93-річна місцева жителька

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Атака сталася близько 13:35. Російський дрон ударив по зупинці громадського транспорту в Зеленівці.

У 93-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму та осколкові поранення. Медики надають їй необхідну допомогу.

Крім того, до лікарів звернулася 42-річна жителька Херсона, яка постраждала близько 10:00 під час атаки російського дрона на автомобіль у Центральному районі міста.

У жінки діагностували контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, що зранку російські окупанти атакували Херсон безпілотником. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в середмісті міста.

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