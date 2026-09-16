На Херсонщині російський дрон атакував зупинку транспорту, поранено літню жінку

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Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, передає RegioNews .

Атака сталася близько 13:35. Російський дрон ударив по зупинці громадського транспорту в Зеленівці.

У 93-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму та осколкові поранення. Медики надають їй необхідну допомогу.

Крім того, до лікарів звернулася 42-річна жителька Херсона, яка постраждала близько 10:00 під час атаки російського дрона на автомобіль у Центральному районі міста.

У жінки діагностували контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, що зранку російські окупанти атакували Херсон безпілотником. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в середмісті міста.