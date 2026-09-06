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06 вересня 2026, 11:36

У Херсоні російський дрон атакував багатоповерхівку: постраждала сім'я з дітьми

06 вересня 2026, 11:36
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Фото ілюстративне
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Увечері 5 вересня російські військові атакували безпілотником багатоповерховий житловий будинок у Херсоні. Внаслідок удару постраждала родина з двома дітьми — четверо людей отримали травми та поранення

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, атака сталася близько 21:00. Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Дніпровському районі міста.

Поранень зазнали 12-річний хлопчик, 11-річна дівчинка, 36-річна жінка та 39-річний чоловік.

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. За даними місцевої влади, дітей та жінку доправили до лікарні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Запорізькій області внаслідок російських обстрілів загинув 75-річний чоловік, ще 25 людей дістали поранення, серед них троє дітей.

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