РФ вдарила КАБом по Херсонській ТЕЦ: є серйозні руйнування
Російські війська вдарили керованою авіабомбою по Херсонській ТЕЦ. Унаслідок атаки станція, яка забезпечує місто теплом, зазнала серйозних руйнувань
Про це повідомили у НАК "Нафтогаз України", передає RegioNews.
Виконувач обов'язків голови правління компанії Сергій Федоренко зазначив, що масштаб пошкоджень наразі оцінити неможливо через безпекову ситуацію.
Подальші дії координують із місцевою владою.
Херсонська ТЕЦ Групи "Нафтогаз" є цивільним об’єктом, основне призначення якого – забезпечувати жителів міста теплом.
У "Нафтогазі" зазначили, що протягом 2026 року Херсонська ТЕЦ зазнала десятків російських атак.
Нагадаємо, навесні російський дрон атакував Херсон. Внаслідок ворожого удару постраждали дві працівниці ТЕЦ віком 46 та 49 років. Жінки отримали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.