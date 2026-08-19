Потрощене житло та згорілі машини: окупанти масовано атакували Херсон дронами

Фото: ДСНС

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

В одному з районів міста після влучання російського FPV-дрона загорілися дві квартири.

За іншою адресою після атаки безпілотника виникла пожежа у двох легкових автомобілях.

Попри загрозу повторних ударів, рятувальники ліквідували пожежі.

Нагадаємо, що російські війська 19 серпня атакували Запорізький район безпілотником. Унаслідок удару по приватному будинку у Шевченківському районі Запоріжжя поранений 46-річний чоловік.