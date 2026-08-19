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19 серпня 2026, 16:20

15 років за ґратами: на Херсонщині заочно засудили зрадника, який очолив "лісгосп" окупантів

19 серпня 2026, 16:20
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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На Херсонщині суд заочно засудив жителя Скадовська до 15 років позбавлення волі за співпрацю з окупаційною владою. Чоловік добровільно обійняв посаду в незаконно створеному росіянами "Скадовському лісомисливському господарстві"

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Прокурори довели, що у січні 2023 року чоловік погодився працювати "провідним спеціалістом" у незаконно створеному окупаційною владою "государственном автономном учреждении Херсонской области "Скадовское лесоохотничье хозяйство”".

До повномасштабного вторгнення він працював лісником. На окупаційній посаді чоловік використовував на користь Росії наукові та технічні напрацювання й виробничий досвід у сфері лісового господарства, набуті в Україні.

Колишні колеги засудженого розповіли в суді, що на початку окупації працівники підприємства мали працювати дистанційно. Про співпрацю чоловіка з окупантами вони дізналися з проросійських Telegram-каналів, які висвітлювали ситуацію на тимчасово окупованій території.

Зокрема, чоловік брав участь у зйомках пропагандистських відеоматеріалів як спікер. У них він розповідав про нібито "примноження лісових масивів" у регіоні.

Суд визнав його винним у зайнятті посади у незаконному правоохоронному органі за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також чоловіка на 15 років позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування, а також займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг.

Вирок ухвалили заочно. Покарання чоловік відбуватиме після фактичного затримання.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона за фактом пособництва державі-агресору у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з окупаційною адміністрацією.

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