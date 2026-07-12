Росіяни атакували маршрутку в центрі Херсона, є постраждалі

Фото: Ярослав Шанько/ телеграм

Уранці 12 липня російський беспілотник атакував маршрутку в Херсоні, є постраждалі

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, передає RegioNews .

"Російські окупанти продовжують тероризувати мирних херсонців, атакуючи, зокрема, громадський транспорт", - повідомив Шанько.

За його словами, вчергове під ударом ворога опинилось маршрутне таксі. Близько 8.00 росіяни з безпілотника вдарили по автобусу в середмісті.

Попередньо, водій міг отримати контузію. Постраждав чоловік, який був поруч із маршруткою. Його госпіталізували.

Нагадаємо, що минулої доби російські війська завдали понад 1,2 тисячі ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.