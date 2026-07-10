Зґвалтування 17-річної дівчини на Херсонщині: повідомили про підозру російському окупанту

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували повідомлення про підозру військовослужбовцю ЗС РФ, який під час окупації Херсонської області вчинив сексуальне насильство над неповнолітньою місцевою жителькою

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Херсонської області 24 березня 2024 року він разом з іншим російським військовим згвалтував 17-річну місцеву жительку.

Близько 22:00 підозрюваний та інший військовослужбовець ЗС РФ застосували до дівчини фізичне насильство, посадили її в автомобіль і вивезли на околицю населеного пункту. Там вони зґвалтували її.

Після цього потерпілу перевезли до одного з будинків у цьому ж населеному пункті, де повторно її зґвалтували.

Дії підозрюваного кваліфіковано як жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб, (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Особу іншого військовослужбовця ЗС РФ встановлюють.

Нагадаємо, що раніше прокурори в суді довели вину учасника оперативно-бойового тактичного формування "Каскад” так званої "ДНР”, підконтрольної РФ.