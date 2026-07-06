Россия атаковала Одессу: есть пострадавший, вспыхнули пожары в гаражах

Фото: ГСЧС Одесщины

Россия совершила очередную атаку по Одессе, в результате которой пострадал один человек. Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и пожара

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате удара в городе вспыхнули гаражные помещения, повреждены остекления в рядом стоящих зданиях.

По другому адресу в результате атаки поврежден жилой дом. Там пострадал один человек.

На местах происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и фиксируют повреждения.

Напомним, из-за атаки РФ в Киевской области 15 человек ранены, среди них - девятимесячная девочка. Самая сложная ситуация наблюдается в Вишневом Бучанского района Киевской области. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывания вблизи места поражения остается крайне опасным.