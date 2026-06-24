В Херсонской области в результате массированных обстрелов и ударов БПЛА один человек погиб и 11 получили ранения

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В течение 24 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсонской области из ствольной артиллерии и минометов, а также наносила удары с помощью дронов различных типов. Были нанесены удары и с помощью баллистического оружия

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNew .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще 11 получили травмы.

Так, около 13:00 военные армии России ударили баллистической ракетой по территории неподалеку села Новопетровка. Там работали участники неправительственной организации, проводившие гуманитарное разминирование территории. Погиб 24-летний мужчина, еще пять человек получили ранения разной степени.

В Херсоне четыре жителя города получили травмы в результате вражеских атак с помощью БпЛА.

Также около 17:00 военные России направили ударный дрон по гражданской автозаправке. Предварительно известно, что два человека получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Информация уточняется.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, пассажирский и легковой автотранспорт.

Напомним, что российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по центральному пляжу Запорожья . В результате атаки пострадали шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних.