В Херсонской области количество раненых в результате вражеских атак возросло до 16
В течение 19 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией, минометным оружием, дронами разного типа
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии в течение дня пострадали 16 человек.
Так, утром россияне сбросили взрывчатку с БПЛА у остановки общественного транспорта. Восемь человек оказались в зоне поражения снаряда и получили травмы.
Также от атак с помощью дронов в Херсоне, Чернобаевке и Ингульце получили ранения еще пять человек.
Но от вражеской артиллерии в Херсоне травмировались трое горожан.
Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, хозяйственное сооружение, маршрутное такси, здание больницы, автотранспорт.
Напомним, что в Херсонской области 18 июня в течение дня в результате обстрелов РФ погиб мужчина, также ранен, начато производство.