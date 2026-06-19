В Херсонской области количество раненых в результате вражеских атак возросло до 16

Фото: Херсонская областная прокуратура

В течение 19 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией, минометным оружием, дронами разного типа

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии в течение дня пострадали 16 человек.

Так, утром россияне сбросили взрывчатку с БПЛА у остановки общественного транспорта. Восемь человек оказались в зоне поражения снаряда и получили травмы.

Также от атак с помощью дронов в Херсоне, Чернобаевке и Ингульце получили ранения еще пять человек.

Но от вражеской артиллерии в Херсоне травмировались трое горожан.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, хозяйственное сооружение, маршрутное такси, здание больницы, автотранспорт.

Напомним, что в Херсонской области 18 июня в течение дня в результате обстрелов РФ погиб мужчина, также ранен, начато производство.